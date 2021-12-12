AK Parti Boğazlıyan ilçe teşkilatı "arabaşı" etkinliği düzenledi

AK Parti Boğazlıyan ilçe teşkilatınca "arabaşı" etkinliği düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençleri selamladı.

Oktay, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Orta Anadolu'da, Boğazlıyan'da, Yozgat'ta ve Türkiye'de birlik, beraberlik ve dayanışma vardır. Büyük ve güçlü Türkiye ideali vardır. Buluşulan nokta orasıdır." dedi.

Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir aile olduğunu aktaran Oktay, "Çok daha güçlenerek yoluna yürüyen bir Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan var. Bunları başaramadıklarında sürekli ekonomiden saldırma yoluna gittiler. Bunun sonucunda da ekonomi alanında da tam bağımsız bir Türkiye çıkacak." diye konuştu.

Oktay, Boğazlıyan OSB tamamlandığında istihdam ve işsizlik sorununun kökten çözüleceğini anlatarak, "İş ve AŞ bulmak için Boğazlıyan'dan başka yerlere gitme sıkıntınız olmayacak, inşallah dışarıdan Boğazlıyan'a istihdam için gelinecek. Çok daha güçlü bir Boğazlıyan'ı hep birlikte yakında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da etkinliğe katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

AA / Fatih Tarikçi - Son Dakika Haberleri

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