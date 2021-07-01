AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu.
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu.
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, ilçe başkanlığında yapılan düzenleme ve yenilemelerin ardından parti binası giriş koridoruna çift taraflı kültür köşesi oluşturduklarını söyledi.
Gökgöz, Kültür köşesinde kültür, sanat, tarih ve haber köşesinde önemli simler yer alıyor. Girişte sağ yanda ise siyasetin tek limanı ahlaktır ibaresiyle üst kısımda devlet kademesinde görev yapmış önemli kişilerin fotoğrafları bulunuyor." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak