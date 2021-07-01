AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, ilçe başkanlığında yapılan düzenleme ve yenilemelerin ardından parti binası giriş koridoruna çift taraflı kültür köşesi oluşturduklarını söyledi.

Gökgöz, Kültür köşesinde kültür, sanat, tarih ve haber köşesinde önemli simler yer alıyor. Girişte sağ yanda ise siyasetin tek limanı ahlaktır ibaresiyle üst kısımda devlet kademesinde görev yapmış önemli kişilerin fotoğrafları bulunuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek
Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek
Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Kenan Doğulu Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Mesut Özil Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı binasında kültür köşesi oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:23:40. #1.16#

title