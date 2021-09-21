AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güzel, DSİ Müdürü Çınar'ı ziyaret etti
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret etti.
ÇINAR (AA) - AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret etti.
Sebahattin Güzel'e ziyaretine, 5 mahalle muhtarı da eşlik etti.
Güzel, yaptığı açıklamada, Çınar'la yapımı devam eden Çaltıkoru Gölet'i ile Kocahalliler, Tırmanlar, Bekirler ve Tavukçukuru mahallelerine yapılacak olan göletlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Güzel, Bergama'ya 5 sulama göletinin yapılmasıyla su problemi yaşanmayacağına inandıklarını da belirtti.
AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri