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AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güzel, DSİ Müdürü Çınar'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güzel, DSİ Müdürü Çınar'ı ziyaret etti

AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret etti.

ÇINAR (AA) - AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Sebahattin Güzel'e ziyaretine, 5 mahalle muhtarı da eşlik etti.

Güzel, yaptığı açıklamada, Çınar'la yapımı devam eden Çaltıkoru Gölet'i ile Kocahalliler, Tırmanlar, Bekirler ve Tavukçukuru mahallelerine yapılacak olan göletlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Güzel, Bergama'ya 5 sulama göletinin yapılmasıyla su problemi yaşanmayacağına inandıklarını da belirtti.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güzel, DSİ Müdürü Çınar'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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