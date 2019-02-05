AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Yumak, Gazetecilerle Buluştu

AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, seçim çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde kentte görev yapan gazetecilerle buluşan Yumak, daha yaşanabilir bir Bayburt oluşturmak için tüm vatandaşlarla istişare ve diyalog halinde çalışacaklarını söyledi.

Yumak, Bayburt'ta ak belediyeciliğin 15 yıldır devam ettiğini belirterek, 31 Mart'taki seçimlerde de ak belediyecilik geleneğinin halkın iradesiyle yine devam edeceğini aktardı.

Bayburt'un, AK Parti döneminde birçok yatırımı alarak alt yapı sorunlarını çözdüğünü anlatan Yumak, "Biz de Allah nasip ederse vizyon projelerimizle şehrimize daha görsel projelerle güzel ve kalıcı eserler bırakacağız. Özellikle görevleri nedeniyle ilimize gelen vatandaşların hafta sonlarını yine bu kentte geçirmeleri için gerekli mekanların sayısını arttıracağız." dedi.

Yumak, yine hayata geçirecekleri vizyon projelerle Bayburt'un çehresini değiştireceklerini de sözlerine ekledi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise Yumak'a başarılar dileyerek, Bayburt'un daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Ziyarette, Yumak'a AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat da eşlik etti.

Kaynak: AA