AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TOKİ konutlarını inceledi
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AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TOKİ konutlarını inceledi

09.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:50

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Abdullah Akif Gür ile Kuyubaşı köyü yakınlarında temeli atılan 908 TOKİ konutunun inşaat çalışmalarını inceledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Abdullah Akif Gür ile Kuyubaşı köyü yakınlarında temeli atılan 908 TOKİ konutunun inşaat çalışmalarını inceledi.

Özdemir ve Gür yeni ve modern konutların yükseleceği inşaat sahasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özdemir, AK Parti iktidarı ile Batman'a toplu konut ve sosyal donatılar ile ilgili yatırımlar yapıldığını söyledi.

Temeli atılan konutların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Gür, "Bu bölgeye sosyal donatıları ve yeşil alanıyla beraber modern ve depreme dayanıklı bir şehir oluşturuyoruz. Bu bölgede 5 bin kadar TOKİ tarafından yaptırılan konutlarımız var ve bu konutlarda vatandaşlarımız yaşıyor." ifadesini kullandı.

Gür ise kentin TOKİ ve sosyal donatılar anlamında çağ atladığını söyledi. Gür, şöyle dedi:

"Batman'da 2002 ile 2020 yılları arasına baktığımızda 5 bin 397 toplu konut inşa edildi ve bu yaklaşık 1.1 milyar liraya tekabül ediyor. Her alanda olduğu gibi çevre ve şehircilik alanında da Batman hak ettiği yere geliyor. Biz halkımızın daha müreffeh yaşaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen de geçmişte Batman'da emekliler için 3 bin 300 konut yapıldığını, düşük ve cüzzi bir miktarla bu konutların satışa sunulduğunu anımsatarak, evi olmayan emeklilerin ev sahibi olduğunu ifade etti.

AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TOKİ konutlarını inceledi
AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TOKİ konutlarını inceledi
AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TOKİ konutlarını inceledi
AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TOKİ konutlarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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