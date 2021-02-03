AK Parti Batman Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Batman Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

03.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:44
AK Parti Batman Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığına Seval Aksoy seçildi.

AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığına Seval Aksoy seçildi.

AK Parti Batman İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ümmügülsüm Ümütlü ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in katılımıyla İl Kültür Müdürlüğünde yapıldı.

Kongrede, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı yayınlandı.

Tek liste ile gidilen seçimde Seval Aksoy AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kadın kollarının her seçimde üstlendiği vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiğine şahit olduklarını belirterek, "Kadınlar bu davanın sürükleyici gücüdür. Bu düşüncelerle her birinizi saygıyla selamlıyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ise dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine değindi.

Gür, "Evlatlarını kurtarmak için canla başla mücadele eden o annelerimiz var ya emin olun zafer Diyarbakır annelerinin olacak. Zafer Batman annelerinin, Siirt annelerinin ve Şırnak annelerinin olacak." diye konuştu.

Kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Gülsüm Yılmaz ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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