AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan yeni yıl mesajı

30.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:12

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tunç, mesajında, yeni yılın ülkede kardeşlik duygularının pekiştiği, dünyada barışın ve huzurun hakim olduğu bir yıl olmasını diledi.

Bartın'da, 2019'da büyük yatırımların gerçekleştiğini, yıllardır beklenen TOKİ Köprüsü'nün tamamlandığını, Kozcağız Barajı ile Ulus Eldeş Barajı çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bartın'da halkımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bartın Merkez Dallıca'da 424 konutun hak sahiplerini belirledik. 300 yeni sosyal konutun daha müjdesini vererek, başvuruları almaya başladık. 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesinin inşaatında çalışmalara hızla devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde her alanda yatırımları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her alanda Bartın için tarihi yatırımlar kaydettiğimiz bir yılı da geride bırakmış oluyoruz. 2020 yılının milletçe birlik ve beraberliğimizin arttığı, dünyada savaşların sona erdiği, mazlumların zalimlerin zulmüne uğramadığı, kardeşlik duygularının pekiştiği, sağlık huzur ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA