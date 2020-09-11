AK Parti Bartın Gençlik Kollarından, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
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AK Parti Bartın Gençlik Kollarından, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AK Parti Bartın Gençlik Kolları, katıldığı bir televizyon programında, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Bartın Gençlik Kollarından, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
11.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:22

AK Parti Bartın Gençlik Kolları, katıldığı bir televizyon programında, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Bartın Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Demir, gazetecilere, imam hatip liselerinin ülkedeki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirterek, söz konusu ifadeleri çok kötü ve çirkin bulduklarını söyledi.

İmam hatiplilerin üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını kanıtladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"İmam hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra ilahiyat dışında yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşlarıyla uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, imam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. İmam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

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