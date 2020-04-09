AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı
AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı AK Parti milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı.
09.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:15
AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı
ANKARA - AK Parti milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı.
Canbey, TBMM basın koridoruna gelerek Balıkesir ilinin limon kolonyasını dağıttı. Canbey, kolonyayı korona virüsünden gazetecilerin korunması amacıyla dağıttığını belirterek, Türkiye ve dünyanın korona virüsünden bir an önce kurtulmasını diledi.
Kaynak: İHA