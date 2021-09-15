Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Mustafa Savaş ilk olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesini ziyaret etti.

Ardından bir taziye ziyaretinde bulunan Savaş, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay ile Söke Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ege Gaz Beton Fabrikasını ziyaret eden Savaş, burada yaptığı açıklamada, fabrikanın ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu aktardı.

Söke Organize Sanayi Bölgesinde önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Savaş, "Aydın'da 7 tane OSB'miz var. Son dönemde de büyük atılım yapan Söke OSB hakikaten bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Ziya Selçuk Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 18:36:09. #1.17#