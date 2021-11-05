AK Parti Aydın Milletvekili Posacı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın, yaşlılığa bağlı nedenlerle dün 92 yaşında vefat eden annesi Rüksen Posacı'nın cenazesi, Aydın'da toprağa verildi.

Rüksen Posacı için Efeler ilçesindeki Umurlu Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Milletvekili Posacı ve kardeşleri Prof. Dr. Cemal Posacı ile Işık Posacı, burada taziyeleri kabul etti.

Rüksen Posacı'nın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan namazın ardından, Umurlu Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene Posacı ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Cemal Posacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 çocuk, 2 torun sahibi annesinin hayat dolu bir kişilik olduğunu belirterek, "Devletine, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete bağlı birisiydi. Herkes için çalışırdı. Çok yardımseverdi. 3 evlat yetiştirdi." dedi.

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