AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Avşar İstifa Etti

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar, görevinden istifa etti.

Fırat Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı özel nedenlerden dolayı görevinden istifa kararı aldığını belirtti.

İstifasının 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgisinin olmadığını vurgulayan Avşar, şunları kaydetti:

"Gördüğüm lüzum üzerine aktif ilçe başkanlığından bu gün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Ardahan ve Ardahanlı'ya olan sevgimi her daim, her düşünceden üstün tuttum ve tutmaya devam edeceğim. İlçe başkanlığı görevimi bırakıyorum ama her daim partimin destekçisi ve savunucusu olacağımdan, gönlümün partimden yana olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yürütmüş olduğum görev sürecince beraber görev aldığımız her bir fert benim için değerlidir ve her vakit kapım da gönlüm de dostlarıma açıktır."

Kaynak: AA