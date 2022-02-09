AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Bombus arı üretim tesisini ziyaret etti

AKDENİZ, MERSİN (AA) - TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesindeki Bombus arı üretim tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uslu, ziyarette Antalya'nın bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Ülkede sadece sebze üretilmediğine dikkati çeken Uslu, "Sebzenin tohumundan ambalajlamaya, üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçler yerli ve milli hale geldi. Tohumdan fideye, sera plastiğinden gübresine, artık yerli ve milli üretim. Bu ürünlerden bir tanesi de Bombus arısı. Bombus arısının tamamı Antalya'da üretiliyor ve yurtdışına da ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bombus arılarının seraların "doğal işçileri" olarak nitelendirildiğini aktaran Uslu, zararlı böcekler mücadele etmekte arıların etkin rol oynadığını belirtti.

Kaliteli, verimli, doğal ve organik ürünler elde edildiğini anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Örtü altında domatesimiz, salatalığımız, biberimiz organik çünkü akıllı arılar, faydalı böcekler çalışıyor ve bilinçli çiftçimiz üretiyor. Akıllı arılar aynı zamanda organik üretimin müfettişleri. Çünkü seralarda çalışan bu arılar, kimyasal ilaç kullanıldığında öleceği için çiftçiler kimyasal ilaçlar kullanamıyor. Üretimde Bombus arısı kullanımını destekliyoruz. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğumuz politikalarla, üretimde yerlileşme ve millileşme adımlarımız tarım dahil tüm sektörlerde devam ediyor."