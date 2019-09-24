AK Parti Ankara Milletvekili İşler'den ziyaret

24.09.2019 16:20

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.



İşler, ziyaretinde belediye çalışmaları hakkında Acar'dan bilgi aldı.

Güzel projelere imza attığı için Acar'ı tebrik eden İşler, başarılar diledi.

Acar da ziyaretinden dolayı İşler'e teşekkür etti.

Kaynak: AA