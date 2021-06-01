AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Turan, ilçede ilk olarak AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile bir araya geldi.

Daha sonra Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret eden Turan, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Turan ve beraberindekiler, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'i de ziyaret ederek, çiftçinin durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal ve çarşı esnafı da ziyaret edildi.

Turan, belediye tarafından yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen belediye binası hakkında da Kaplan'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak