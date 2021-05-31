AK Parti Ankara Milletvekili Çam Kızılcahamam'ı ziyaret etti
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AK Parti Ankara Milletvekili Çam Kızılcahamam'ı ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Çam Kızılcahamam'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Çam, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı ile ilk olarak AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Ahmet Barun ve parti yönetimiyle bir araya geldi.

Ardından Kızılcahamam Belediyesini ziyaret eden Çam ve Yağcı, Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede devam eden projeleri yerinde inceleyen Çam ve Yağcı, Kızılcahamam Devlet Hastanesi ile esnafı da ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Milletvekili Çam, Kızılcahamam halkının kendilerini her zamanki gibi bağrına bastığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımızın 2 yıllık yaptığı çalışmalarını hem kendinden dinledik, hem de projeleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Kızılcahamam Belediyesi, 2 yıl içerisinde 38 projeye imza atmış, bunun 9'u tamamlanmış, 17'si devam ediyor ve 12 de planlanan proje var. Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve ilçe teşkilatımın devletimizle el ele vererek 2 yıl içerisinde 200 milyondan fazla yatırım gerçekleştirdiğine şahit olduk. Bu 2 yılın 1,5 yılı pandemi ile geçmesine rağmen belediyemiz çalışmalarına ara vermeden devam etti. AK Partili ilçe belediye çalışmalarımızı görüyorsunuz. Algı ile yöneten belediye değil, hizmet ile yönetilen belediyelerimizden Kızılcahamam Belediyemizin çalışmalarından dolayı Başkanımız Süleyman Acar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaret ve desteklerinden ötürü Çam ve Yağcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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