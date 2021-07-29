AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Yerel

AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı M. Nuri Yıldız ve AK Parti Ağrı İl Yönetim Kurulu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı M. Nuri Yıldız ve AK Parti Ağrı İl Yönetim Kurulu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Ağrı'da uzun ömürlü yatırım yaptıklarını belirten Başkan Sayan, yapılacak asfalt kaldırımlar ile birlikte bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sayan, "Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asfaltlanmamış tek bir yol kalmayana kadar asfalt dökme işlemlerimiz devam edecektir. Ağrı tarihinde ki en kaliteli asfaltı döküyoruz. Ekiplerimiz eş zamanlı olarak 3 farklı noktada asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bizler, sahada denetimlerimizi gerçekleştirerek çalışmaları anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar için Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür eden AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, "İl yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla bugün başkanımız Savcı Sayan'ın çalışmalarını yerinde inceledik. Çok büyük emek sarf ederek hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Bugün, Hürriyet Mahallesi'ndeyiz, bir haftada 15 kilometrelik bir asfalt çalışması gerçekleştirdiler. Savcı başkanımızın yapacağı araç katkıları ile birlikte günlük 3 km'ye kadar asfalt çalışması olacaktır. Tüm

ekiplere kolaylıklar diliyorum" dedi.

AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
AK Parti Ağrı İl Yönetimi ve Başkan Sayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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