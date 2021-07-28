AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
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AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla buluştu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Özyolcu, yaklaşık 4 ay önce göreve başladığını anımsattı.

Kentin kalkınması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özyolcu, şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılı öncesi ile sonrasındaki Ağrı aynı Ağrı değil. Ağrı'da AK Parti hükümetleri döneminde birçok yatırım yapıldı. Havalimanı, üniversite, baraj gibi birçok yatırım AK Parti döneminde gerçekleşti. Günümüzde de yakın zamanda tekstil fabrikaları kuruldu. Diyadin'de bulunan altın rezervleri çok önemlidir. İlçelerde yüzlerce kişinin çalışacağı tekstil fabrikaları kurulacak ve bununla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ilgileniyor."

Program, Özyolcu'nun gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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