AK Parti Adayı Takva'ya Coşkulu Karşılama

AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Ankara'dan kente dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Necdet Takva için Ferit Melen Havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanında coşkuyla karşılanan Takva, daha sonra konvoy eşliğinde kent merkezine geçti.

Takva, AK Parti İl Başkanlığı önündeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, birkaç gün önce kentteki tüccarların temsilcisi olarak Ankara'ya gittiğini ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Vanlıları temsil etmek için büyükşehir belediye başkan adayı görevlendirilerek kente döndüğünü söyledi.

Bu onur verici görevlendirmeyle "Şimdi Van zamanı" diyerek büyük bir sorumluluğun altına girdiklerini dile getiren Takva, şunları kaydetti:

"Van Ticaret ve Sanayi Odası sürecinde siyasetçilere önerilerde bulunduk, yapmaları gerekenleri söyledik, eksikliklerini hatırlattık. Siyaseti, bu kentin menfaati doğrultusunda etkin kullanmak için önemli bir mecra olarak gördüğümüzü her seferinde söyledik. Seçim zamanlarında profiller çizip bu kenti kimlerin yönetmesi gerektiği yönünde görüşler bildirdik. Gelinen noktada da tüm bu muhataplarımızın önüne koyduğumuz önerileri hayata geçirme fırsatı bulacağımız bir vazife ile karşı karşıya kaldık. Hem siyaseten hem de yönetim olarak işimizin kolay olmadığının farkındayım çünkü dediğim gibi dezavantajlı bir bölgede bir hizmet yarışı vereceğiz. Yine siyaseten çok çalışmamız gereken bir seçim yarışının içine girmiş olduğumuzun bilincindeyiz. Daha önce biz halkımızın desteğini istedik, aldık, kazandık. İnşallah yine başaracağız. Yine kazanıp bu kazancı Van'ın lehine çevireceğiz."

Takva, bu seçimi daha öncekiler gibi politik bir düşmanlığa çevirme gayretlerine pirim vermeyeceklerini dile getirerek, seçimin kimsenin harp muharebesi olmayacağını, kenti en iyi idare edecek ismin seçilmesinin yarışı olacağını aktardı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da Takva'nın Van'da tanınan bir isim olduğuna dikkati çekerek, "Necdet Takva isminin sizlerin gönlünde yer bulması gerekir. Necdet Bey'in adaylığının açıklamasının hemen ardından çoğu kesim eleştirilerde bulundu. Şunu çok iyi bilin ki sizin adayınız birilerini korkuttu." dedi.

Milletvekili Abdulahat Arvas ise 2014 seçimlerinde insanların kendilerine düşman gözüyle baktığını ama AK Parti'nin herkesin partisi olduğunu ifade ederek, "AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürüyüşüne devam ediyor. Adayımız Necdet Takva, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Biz de adayımız Sayın Takva'nın yanındayız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da Necdet Takva'nın adaylığının Van'a hayırlı olmasını diledi.

Takva ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van'a gelerek, tanıtım toplantısına katıldı.