AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kız kardeşi Fatma Erdinç son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kız kardeşi Fatma Erdinç son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Erdinç için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Fatma Erdinç'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erdinç'in yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile diğer protokol üyeleri katıldı.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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