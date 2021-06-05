Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
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Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi

Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te AK Parti İl Başkanlığı üyelerinin katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kilis'te AK Parti İl Başkanlığı üyelerinin katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen parti üyeleri, burada yapılan basın açıklamasının ardından Öncüpınar Mahallesi çevre yolu mevkisinde fidan dikti.

Programda konuşan AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Fatime Kübra Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde parti olarak doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara hürmet gösteren bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti.

Bugün dünyanın çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Gökçek, "Ve bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra 'Cemre'ler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek." dedi.

Gökçek, iklim değişikliği, kuraklık, aşırı hava olayları ve kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi
Kilis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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