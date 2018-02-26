AK Parti 19 Mayıs İlçe Kongresi
AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığına Fatih Seven seçildi.
AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığına Fatih Seven seçildi.
AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Belediye Düğün Salonunda yapıldı.
Kongrede, tek listeyle yapılan seçim sonucunda Fatih Seven başkan seçildi.
Kongrede, AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, kongrede yaptığı konuşmada, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince yürüttülen Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütlerine hadlerini bildirmek için gerçekleştirildiği belirterek, harekatla bölgede yaşayan masum insanların huzura kavuştuğunu söyledi.
Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve ilçe belediye başkanları da katıldı.