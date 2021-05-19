AK Gençlik'ten Başkan Gürkan'a ziyaret
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AK Gençlik'ten Başkan Gürkan'a ziyaret

AK Gençlik'ten Başkan Gürkan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Furkan Atay ve Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Furkan Atay ve Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, gençlere ne kadar önem verilirse geleceğin o kadar teminat altında olacağını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılı münasebetiyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Üyelerini ağırladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Furkan Atay, "Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı Kurtuluş Mücadelesini gençler olarak yaşamak ve anlamak için bir araya geldik. Biz gençler olarak atalarımızın bizlere bıraktığı ve emanet ettiği 19 Mayıs bayramını, kültürümüzü, değerlerimizi, geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, arkasında ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında, önünde inşallah gençler olarak desteklerimizi her zaman vereceğiz. Kendilerinin de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Devleti ebed müddet kılmanın yolunun gençleri çok iyi yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "19 Mayıs bilindiği gibi Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. 102 yıl önce Anadolu'nun her tarafı işgal edilince Gazi Mustafa Kemal Bandırma Vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a hareket ediyor 19 Mayıs 1919'da Milli Kurtuluş Savaşı'mızı başlatıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de nüfus cüzdanı olmadığı için ne zaman doğdun dediklerinde 'Ben 19 Mayıs 1919'da doğdum' demiştir. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur' derken Cumhuriyetimizi 'Ey Türk Gençliği' dediği gençlerimize armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin, milletimizin ve milletimizin inançlarının temel değerlerine sahip çıkacağız ve memleketimizi istikbale emin adımlarla yürüteceğiz. Devletimizi ebed müddet kılmanın yolu da gençlerimizi çok iyi yetiştirmekten geçmektedir.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekilimizin şahsında bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyorum. Gençliğimize

ne kadar önem verirsek geleceğimizde o kadar teminat altında olur. Biz biliyoruz ki bugünün gençleri yarınlarımızın, geleceğimizin teminatıdır. Biz gençlerimizi ne kadar mücehhez ilimlerle, fenle, pozitif bilimlerle, ilimle yetiştirirsek geleceğimizde o kadar aydınlık olur. Gençlerimizin gözlerinde ışığı gördüm, okuyorum. Bu anlamda gençlerimizin ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Gürkan AK Parti Gençlik Kolları Üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti. - MALATYA

AK Gençlik'ten Başkan Gürkan'a ziyaret
AK Gençlik'ten Başkan Gürkan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan açıklamalara tepki Açıklaması

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