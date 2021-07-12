AK Dilovası'ndan kaynaştıran piknik

AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle ara verdiği etkinliklerine düzenlediği teşkilat pikniği ile muhteşem dönüş yaptı.

Çok sayıda katılımın olduğu etkinlikle partililer bir buçuk yıllık pandeminin ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi tarafından düzenlenen teşkilat pikniği yoğun katılım ile gerçekleşti. Tepecik Köyü piknik alanında gerçekleşen pikniğe AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve R. Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, Darıca Belediye Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu, Başkan Yardımcıları Ayhan Naci Yılmaz ve Latif Özkan, Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz, KEDFE Başkanı Tekin Dursun, KMB Başkanı Oğuzhan Keleş, KVF Başkanı Ahmet Turak, KADEF Başkan Yardımcısı Yusuf Toltar, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, önceki dönem Belediye Başkanı Ali Toltar, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Şerif Bozkurt, Giresunlular Dernek Başkanı Süleyman Ak, Vanlılar Dernek Başkanı Vefa Çilek, Kürtünlüler Dernek Başkanı Servet Meral, Bingöllüler Federasyon Başkanı Ercan Güneş, Sarışeyh Dernek Başkanı Murat Korkmaz ve Yönetimleri, Mahalle Muhtarları, istişara kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Sabah saatlerinde başlayan teşkilat pikniğine gelen partililer bir taraftan pikniklerini yaparken diğer taraftan yerel sanatçıların söyledikleri birbirinden güzel şarkı ve türkülerle coştu. Piknikte ayrıca çocuklar için kurulan oyun parkuruna katılan çocuklarda gün boyu doyasıya eğlendiler.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ

Düzenlenen etkinliğe katılım yüksek olmasından dolayı partililerle teşekkür eden AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım yaptığı konuşmasında "Yaklaşık 16 aydır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiyle mücadele kapsamında partililerimizle, partimize emek vermiş, gönül vermiş dostlarımızla bir süre ayrı kaldık. Aşılanma çalışmaları sonrası ve normal hayata dönüşün başladığı bu günlerde bizde eski günlerin anısına yine bir araya gelmenin ve kaynaşmanın başlangıcı olsun diye böyle güzel bir havada ve katılımla eski gücümüze güç katmak istedik. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

PARTİLİLERİ SELAMLADILAR

Başkan Yıldırım'ın ardından Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman ve Radiye Sezer Katırcıoğlu birer selamlama konuşması yaparak böyle güzel ve katılımın yüksek olduğu bir etkinlikle AK Parti ailesinin fertleri ile bir araya gelmenin mutluluklarını yaşadıklarını belirterek AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve ekibine teşekkür ettiler. Düzenlenen teşkilat pikniği akşam saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: Bültenler