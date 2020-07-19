Ajda Pekkan Bodrum'da hayranlarını coşturdu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uzun bir aradan sonra sahne alan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uzun bir aradan sonra sahne alan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müziğinin starı Ajda Pekkan, Bodrum Gündoğan'daki bir otelin bünyesinde yer alan ünlü bir restoranda sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları doldurduğu konserde, Ajda Pekkan, pullarla bezeli krem elbisesiyle göz doldurdu. Fikret Şenes'in 'Sihirli Aşk' şarkısıyla konserine başlayan Pekkan geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Hem kulağa hem göze hitap eden Pekkan'a dansçıları da eşlik eti. Süperstar, sahne performansıyla hayranlarının dikkati çekti.

Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında Ozan-Bahar Şer, Selma Türkeş, Beyhan-Adil Benardete, Mehmet Birgen, Ahmet Güneştekin, Hayri Yazıcı, Nil-Erkan Nukan, Nilüfer-Teoman Ademoğulları, Fethi Polat, Ahmet Selçuk İlkan gibi cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen tanınmış isimleri yer aldı.Pir Sultan Abdal'ın sözlerini yazdığı 'Dostum Dostum' türküsünde Pekkan'a ünlü DJ Kivanch K. eşlik etti. İkilinin düeti dinleyenler tarafından uzun süre alkış aldı. DJ Kivanch K.'nın düzenlemesini yaptığı eserde caz, rock ve ilahi tınılar dikkatleri çekti.2,5 saat sahnede kalan Pekkan konserde kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziği şarkılarına da yer verdi. Enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşatan Ajda Pekkan programını 'Yakar Geçerim' şarkısıyla noktaladı.

Kaynak: DHA