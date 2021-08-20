Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı.

ASİFSAD tarafından düzenlenen yarışmaya yurt içi ve dışından 3 bin 112 kısa film katıldı.

Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 17 kısa film arasından en iyi kurmaca kategorisinde Abdullah Şahin'in "Hem Nefes" isimli filmi, en iyi yerli belgesel kategorisinde Fatih Ertekin'in "Yaylacı" isimli filmi, en iyi yabancı kısa film kategorisinde Khalil Felıgha'nın "2030" isimli filmi, en iyi yabancı belgesel kategorisinde Ilır Kabashı'nın "Survıval and School" isimli kısa filmi birinci oldu.

Ahmet Uluçay ödülünü ise "Güzel Havalar" isimli kısa filmi ile Okan Akgün almaya hak kazandı.

Antik kentteki Zeus Tapınağı alanında dereceye giren kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

Ödül töreninin ardından festival etkinlikleri kapsamında şef Musa Göçmen idaresindeki orkestra "Senforock" konseri verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin