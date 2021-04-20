AirTag nedir? Airtag ne işe yarar? AirTag hangi cihazlarla uyumlu?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, düzenlediği lansman ile yeni cihazlarını görücüye çıkardı. Birbiri ardına yeni ürünlerin tanıtıldığı lansmanda, meraklanan beklenen AirTag de sahneye çıktı. Peki, Airtag ne işe yarar? AirTag nedir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, salgın sebebiyle bu yıl ki lansmanı online olarak gerçekleştirdi. CEO Tim Cook'un konuşması ile başlayan lansmanda, şirketin birbiri ardında yeni ürünleri sahneye çıktı. Peki, AirTag nedir? Airtag ne işe yarar?

AİRTAG NEDİR?

AirTag ile eşyalarınızı bulmak inanılmaz kolay hale geliyor. Birini anahtarlarınıza takın, diğerini sırt çantanıza atın. Ve Bul uygulamasıyla eşyalarınızın nerede olduğunu görün. Bu kadar basit. Üstelik Bul uygulaması sayesinde Apple aygıtlarınızı da takip edebiliyor, ailenizin ve arkadaşlarınızın nerede olduklarından haberdar olabiliyorsunuz.

Cüzdanınızı bulamıyor musunuz? AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya "Hey Siri, cüzdanımı bul" deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.

AirTag'iniz yakındaysa iPhone'unuz Tam Konum Bulma özelliği ile sizi doğrudan ona yönlendirebiliyor.1 Ultra Geniş Bant teknolojisi sayesinde AirTag ile aranızdaki mesafeyi ve hangi yöne gitmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz.

Tam Konum Bulma özelliği aşağıdaki aygıtlarla uyumludur:

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

• iPhone 12 ve iPhone 12 mini

• iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

Diyelim bir eşyanızı spor salonu veya plaj gibi uzak bir yerde unuttunuz. Dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca iPhone, iPad ve Mac'ten oluşan Bul ağı AirTag'inizi bulmanıza yardımcı oluyor. Ve Bul ağı gizliliğinizi her adımda özenle koruyor.

AİR TAG NASIL ÇALIŞIR?

AirTag'iniz, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag'inizin konumunu iCloud'a gönderiyor, siz de Bul uygulamasını açarak AirTag'inizin nerede olduğunu haritada

KAYIP MODU İLE EŞYALARINIZI BULMAK ÇOK DAHA KOLAY.

Tıpkı diğer Apple aygıtlarınız gibi AirTag de Kayıp Modu'na alınabiliyor. Bul ağındaki bir aygıt tarafından tespit edildiğinde size otomatik olarak bir bildirim geliyor. Ayrıca, NFC özelliğine sahip bir akıllı telefonla AirTag'inize dokunulduğunda iletişim bilgilerinizin görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz.

Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor. Üstelik AirTag o kadar verimli çalışıyor ki pil ömrü veya veri kullanımı hakkında endişelenmeniz gerekmiyor. AirTag'inizin nerede olduğunu yalnızca siz görebiliyorsunuz. Konum verileriniz ve geçmişiniz hiçbir zaman AirTag'de saklanmıyor. AirTag'inizin konumunu ileten aygıtlar da anonim kalıyor ve konum verileri her adımda şifreleniyor. Bu sayede AirTag'inizin konumunu veya onu bulmanıza yardımcı olan aygıtın kimliğini Apple bile göremiyor. AirTag, istenmeyen takip durumlarını önleyecek şekilde tasarlandı. Başka birinin AirTag'i sizin eşyalarınıza karışırsa iPhone'unuz o AirTag'in sizinle olduğunu algılayıp bir uyarı gönderiyor. Bir süre sonra onu hâlâ bulamazsanız AirTag nerede olduğunu belli etmek için bir ses çalmaya başlıyor. Elbette AirTag'i olan bir arkadaşınızın yanında veya AirTag dolu bir trende de olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, bu uyarılar yalnızca AirTag sahibinden ayrıldığı zaman etkinleştiriliyor.