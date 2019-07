Aironn Fan Test Laboratuvarı, fan alanında uluslararası otorite AMCA tarafından akredite edildi

Fan sistemlerinin yerli üretici kuruluş Aironn, AMCA onaylı test laboratuvarı kurdu

Aironn, kurduğu fan test laboratuvarı ile dünya standartlarında onaylı kalite kontrolü yapabiliyor

Aironn, kurduğu uluslararası akreditasyona sahip fan test laboratuvarıyla tüm dünyaya açıldı

KOCAELİ - Türkiye'deki ve yurtdışındaki birçok büyük proje için fan sistemi üreten yerli yatırımcı Aironn Havalandırma ve Klima Sistemlerinin, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan fabrikasında geliştirdiği Fan Performans Test Laboratuvarı, AMCA tarafından akredite edildi.

Kurduğu fan test laboratuvarı ile sektörde büyük öneme sahip olan AMCA sertifikası almaya hak kazanan Aironn, Türkiye'de, Ortadoğu ve bölgede coğrafyasındaki ilk firma oldu. Dünyada sadece çok az sayıda örneği olan AMCA onaylı test laboratuvarını kuran firma, diğer firmalara da AMCA onaylı fan performans test hizmeti verecek. Türkiye'de tünel, otopark ve tüm yapılar için fan üretimi yapan öncü firmalardan olan Aironn, önemli bir başarıya daha imza attı. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki tüneller, şehir hastaneleri, İstanbul Havalimanı gibi prestijli yapılar başta olmak üzere Türkiye'deki ve yurtdışındaki birçok büyük proje için fan sistemi üreten firma, son iki yıl boyunca yaptığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde sektör için önemli bir değere sahip olan AMCA akreditasyonuna sahip fan test laboratuvarı kurdu. Bu sertifika sayesinde firma ürettiği ürünlerin dünya standartlarında kalite doğrulamasını yapabiliyor hale geldi.

Firma sektörde ithalatın azaltılıp ihracatın arttırılmasını hedefliyor

Her yıl yaklaşık 150 milyon Euro'luk ithalatın yapıldığı fan sistemleri sektöründe Aironn, kurduğu test laboratuvarında kalitesini kanıtladığı ürünlerle dünyaya açılmayı hedefliyor. Yüzde 100 yerli yatırım olan firma, yapılan ithalatı azaltarak, ihracatın artırılmasını hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan firma yetkililerinden Uğur Akgül, yerli bir firma olarak geliştirdikleri test laboratuvarı sayesinde tüm dünyaya ihracat yapabilmelerine olanak doğduğunu belirtti. Konu ilgili bilgiler aktaran Akgül, "AMCA, dünya geneli için fan konusunda en büyük otoritedir. İki yıl boyunca Fan Performans Test Laboratuvarımızın AMCA akreditasyonu için yoğun bir çalışma içindeydik. Çabalarımız hak ettiği sonucu aldı ve laboratuvarımız AMCA tarafından akredite edildi. Bu, sadece bizim için değil, ülkemiz için de bir gurur vesilesidir. Zira dünya genelinde çok az sayıda AMCA akreditasyonlu fan test laboratuvarı bulunuyor, ülkemizde ise bir 'ilk' ve 'tek' olma özelliğine sahip. Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler gibi bölge coğrafyamızda da AMCA tarafından akredite bir laboratuvar bulunmuyor. Bu laboratuvarda sadece Aironn markalı fanlar değil, dileyen tüm kuruluşların fan performans ölçümleri yapılabilecek ve bu ölçümlerin doğruluğu AMCA tarafından onaylanmış olacak. Bu laboratuvarda fanların tüm teknik verileri doğrulanıyor. Yapılan testler laboratuvarın birçok noktasındaki kameralar aracılığı ile internet üzerinden eş zamanlı olarak dünyanın neresinde olursanız olun izlenebiliyor" dedi.

"Türkiye'deki bütün büyük yatırımlara baktığınızda Aironn ismi geçmektedir"

Firma faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgiler aktaran Akgül, "Bizim bulunduğumuz sektörde Türkiye'ye her yıl yurtdışından 150 milyon Euro civarında fan gelmektedir. Biz Türk mühendisleri olarak bu fanları yapmak için çok daha iyi durumdayız. Biz bunu başarmış bir firmayız. Baktığınız zaman bizim ulusal ve ulusal alanda önemli referanslarımız var. 3. Havalimanı bildiğiniz yatırımlardan bir tanesi. 3. Havalimanında bulunan tünellerdeki bütün fanları Aironn üretmiştir. Birçok şehir hastanesinin fanları da Aironn imzası taşımakta. Türkiye'deki bütün büyük yatırımlara baktığınızda Aironn ismi geçmektedir. Bunun sebebi ise mühendislik altyapımızın güçlü olmasıdır. Mühendislik altyapısı güçlü olmadan bu kalite sürecini standardize edemezsiniz. Biz bununla da sınırlı kalmıyoruz. Ar-Ge'ye paralel olarak üniversite-sanayi işbirliği konusuna önem veren bir firmayız. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerle sürekli olarak devam eden projelerimiz bulunuyor" diye konuştu.

"Görmüş olduğunuz bu test düzeneği aslında bizim ve ülke için bir gurur kaynağı"

AMCA sertifikalı fan test laboratuvarında ürettikleri ürünlerin ve farklı firmalara ait ürünlerin teknik performansını test edebildiklerini belirten Akgül, bu sertifikalı test merkezi sayesinde yurtdışına daha güçlü açılabileceklerini ifade ederek, "Görmüş olduğunuz bu test düzeneği aslında bizim ve ülke için bir gurur kaynağı. Fan yasaları demek, AMCA demek bizim için. Bu test düzeneği bizim için olduğu kadar ülkemiz için de çok büyük bir başarıdır. Yüz yılı aşan geçmişe sahip derneklerin bir araya gelerek kurdukları AMCA Hava Hareketi ve Kontrolü Birliği (Air Movement and Control Association) uluslararası, kar amacı gütmeyen, dünya geneli için fan yasalarını geliştiren sivil toplum kuruluşudur. AMCA, fan ve havalandırma ürünleri alanında uluslararası geçerliliği olan standartların geliştiricisidir. AMCA onaylı bu test düzeneğimiz ile biz artık tüm dünyaya satış yapabiliriz. Mühendisliğimizin doğru olduğunu biliyorduk, ama bu sayede uluslararası geçerliliğe sahip bir doğrulama ve belgelendirme yapabiliyoruz." Şeklinde konuştu.

"Fan dünyasında Türkiye'ye çok şey kazandıracağımıza inanıyorum"

Amaçlarının Türkiye'deki fan ithalatını azaltarak, ürettikleri fanları dış pazarlara sunarak bir Türkiye markası yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Uğur Akgül, "Biz burada diğer firmalara da hizmet verebiliyoruz. Genellikle Türk mantığında kazan, yat al, kat al düşüncesi var . Ar-Ge'ye, yazılıma, insana yatırım yapmama alışkanlığı var. Biz firmayı 2., 3. nesile nasıl taşıyabiliriz düşüncesi ile yola çıktık. Bu başarımız da bu düşüncemizin ürünüdür. Bizim buradaki hedefimiz yalnızca para kazanmak değil, uluslararası bir marka olmak. Yerli ve milli vurgusu son dönemlerde çok popüler ama bu gerçekte sadece demeçlerde kalıyor. Gerçekte de yerli ve milli olanın desteklenmesi gerekiyor. Biz bu yatırımı tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Bu sadece bir başlangıç. Birçok projemiz var. Aironn'un fan dünyasında Türkiye'ye çok şey kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA