Ailesiyle tartışıp denize atlayan genç hayatını kaybetti
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Ailesiyle tartışıp denize atlayan genç hayatını kaybetti

01.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:44

Sarıyer sahilde bulunan Kalender Orduevi önünde ailesiyle tartışıp denize atlayan 18 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni denizden çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Sarıyer sahilde Kalender Orduevi önünde 21.30 sıralarında 18 yaşlarında olduğu belirtilen bir genç, sahilde ailesiyle tartıştıktan sonra koşarak denize atladı.

GENCİN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ailenin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uzun süre denizde kalan genç, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesinin gözleri önünde denize atlayan gencin çıkarılması sırasında aile fertleri sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ailesiyle tartışıp denize atlayan genç hayatını kaybetti
Ailesiyle tartışıp denize atlayan genç hayatını kaybetti
Ailesiyle tartışıp denize atlayan genç hayatını kaybetti
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