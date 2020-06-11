Ailesinin 4 üyesini kanserden kaybetti, terapi için lösemili çocuklara örgü örüyor
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Ailesinin 4 üyesini kanserden kaybetti, terapi için lösemili çocuklara örgü örüyor

Kırşehir'de, ailesinin 4 üyesini kanserden kaybeden Münevver Aksu, sosyal medya üzerinden paylaşılan lösemili çocuklar için örgü kampanyasına katılarak destek oluyor.

Ailesinin 4 üyesini kanserden kaybetti, terapi için lösemili çocuklara örgü örüyor
11.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:51

Kırşehir'de, ailesinin 4 üyesini kanserden kaybeden Münevver Aksu, sosyal medya üzerinden paylaşılan lösemili çocuklar için örgü kampanyasına katılarak destek oluyor. Aksu, "Lösemili çocuklara destek bana terapi gibi geldi" dedi.

Kırşehir'de geçtiğimiz yıl başlatılan 'Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz' kampanyasına da destek sunan Aksu, komşularından da çocuklar için örgü kampanyasına destek istedi. Lösemi hastası çocuklar için başlatılan örgü kampanyasına da ailesinin 4 ferdini kanserden kaybetmenin etkisi ile gönüllü katılan Aksu, çocuklar için yaptığı örgünün kendine terapi gibi geldiğini söyledi. Aksu, "Sosyal medyadan çocuklara örgü yapıldığını öğrendim, katıldım. Ben, ailemin 4 üyesini kanserden kaybettim. Babam, 32 yıl önce karaciğer kanserine yenik düştü. Ağabeyim lösemiden hayatını kaybetti. O acıyı atlatamadan büyük ağabeyim lenf kanserine yenik düştü. 10 ay sonra ise annem rahim kanserinden hayattan ayrıldı. Bu hayattan kopmalar sonrasında ise el işleri yapmaya başladım. Lösemili çocuklara destek ise bana terapi gibi geldi" dedi.

Oğlu, lösemiye yakalanan Şenol Dönmez de, 'Kemoterapi gören çocuklar için örüyoruz' kampanyası kapsamında Kırşehirli kadınlar; atkı, bere ve oyuncak örerek lösemili çocuklara moral katkısı sunuyor. Kentte işletmecilik yapan ve sosyal medya üzerinden başlatılan projenin sorumlusu Zeynep İlhan da, lösemi tedavisi gören çocukları memnun etmek için örgü kampanyası başlattıklarını ve örgülerin satılmadığını para olarak da çocuklara gitmediğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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