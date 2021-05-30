Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı
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Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı

Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'dan ailesine yardım etmek için Antalya'ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan ailesine yardım etmek için Antalya'ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde meydana geldi. Seradan çıktığı öğrenilen sürücü H.T., traktörüyle seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde kardeşiyle el ele yürüyen kıza çarptı. Traktör yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Ön ve arka tekerin üzerinden geçtiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan çocuğun cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. İsmi Fadime olan küçük kızın, ailesinin Elmalı'da mevsimlik işçi olarak çalıştığı ve kendisinin de 2 gün önce onlara yardım etmek için geldiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kardeşin yoldan yürürken arkalarından gelen traktörün 7 yaşındaki kız çocuğunu altına alarak üzerinden geçtiği anlar görüldü.

Olay sonrası yaşananlar ve ailenin feryatları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - ANTALYA

Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı
Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı
Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı
Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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