Ailesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç, tutuklandı

25.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:48

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babası İbrahim Halil S.'yi (54), bıçaklayarak öldüren A.S. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.S. savcılıktaki ifadesinde, babasının annesine, kendisine ve ablasına sürekli şiddet uygulayıp küfürler ettiğini belirterek, "Biz bu konularda şikayetçi olduk ancak ağabeyim ve akrabaların, 'kendi aramızda hallederiz' diye şikayetleri geri çekti. Olay günü tartışırken 'seni öldüreceğim' dedi. Aramızda itişmeler yaşanırken üzerimde bulunan bıçağı göğsüne batırdım. Çok pişmanım" dedi.

Olay, pazar gecesi İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak'taki evde meydana geldi. Daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 17 kez polise şikayet bulunulan, karayollarından emekli olan İbrahim Halil S., yine eşi M.S.'ye şiddet uyguladı. Bu sırada evde olan A.S., babası İbrahim Halil S.'ye tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., üzerindeki bıçağı, babasının göğsüne art arda sapladı. İbrahim Halil S., olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan A.S., cinayette kullandığı bıçağı liman mevkisindeki bir konteynere attığını söyledi. Bıçak konteynerde bulunurken A.S.'nin polisteki ifadesinde, babasının annesi M.S.'ye sürekli şiddet uyguladığını anlatarak, "Yine şiddet uygulayıp, hakaretler edince bir anda sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından A.S., adliyeye sevk edildi. 'BİR HAFTA YOĞUN ŞEKİLDE ALKOL ALIR, O HAFTA BİZE BİR YIL GİBİ GELİRDİ'A.S., savcılıkta verdiği ifadesinde, sürekli alkol alan babası İbrahim Halil S.'nin kendisine, annesine ve ablasına şiddet uygulayıp küfürler ettiğini anlattı. A.S. ifadesinde olay gününü şöyle anlattı: "Babam geçmişte de sürekli anneme, ablama ve bana sövme, darp, tehdit gibi şeylerde bulunmuştu. Biz bu konularda şikayetçi olduk ancak ağabeyim ve akrabaların, 'kendi aramızda hallederiz' diye şikayetleri geri çektikleri oldu. Sürekli olarak babam bana, anneme, ablama şiddet uygulamaya devam etti, sürekli alkol kullanır. Bir hafta yoğun şekilde alkol kullanır o hafta bize bir yıl gibi geliyordu. En son annem işten geldiğinde babam, anneme ağır küfürler etmiş. Annem de beni arayarak eve gelmeyi isteyince bende halamın oğlu ile birlikte geldim. Babam halamın oğluna sataşıp, üzerine yürüdü. Ben de 'çocuğa karışma' deyince bana, anneme, ablama küfretti. Elini yüzüme atarak yüzümü çizdi. Ben de kendisini odaya doğru ittim, halamın oğlu da kapıyı kapattı. Babam daha sonra 'kapıyı açın konuşacağım' deyince halamın oğlu kapıyı açtığında elinde demir sopa ile bana hamle yapınca geri çekildim. O anneme küfürler etmeyi sürdürdü.""SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ'Yaşanan tartışmanın ardından evden çıktığını söyleyen A.S., bir süre alkol aldıktan sonra gece eve döndüğünü ifade ederek, "Eve geldiğimde yine tartışma çıktı. Babam bana ağır küfürler etti. Ben de bana, anneme, ablama küfürler ediyorsun dediğimde küfredip, 'seni öldüreceğim' dedi. Aramızda itişmeler yaşanırken üzerimde bulunan bıçağı göğsüne batırdım. Yeni küfredince kaç sefer sapladığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dedi.

İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan A.S., tutuklandı.

Kaynak: DHA