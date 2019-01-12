Ailesinden Kaçan Suudi Kadın Kendisine Sığınma Hakkı Tanıyan Kanada'ya Vardı

Öldürülmekten korktuğu için ailesinden kaçtıktan sonra Tayland'da mahsur kalan Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kanun, kendisine sığınma hakkını tanıyan Kanada'ya vardı.

Rahaf Muhammed el-Kanun Avustralya'ya gitmeyi amaçlıyordu, ancak Taylandlı yetkililer onu Kuveyt'te tatil yapmakta olan ailesinin yanına geri göndermek istemişti.

Pasaportuna el konan Rahaf Muhammed el-Kanun, İslamı reddettiği için ailesinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyleyerek ailesinin yanına gönderilmeyi reddetmiş ve havalimanındaki otel odasına kapanmıştı.

Paylaştığı mesajlarla sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından devreye Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği girmişti.

El-Kanun Cumartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seoul üzerinden Korean Air uçağıyla Toronto'daki Pearson Uluslararası Havaalanı'na indi.

Uçağın kalkışından hemen önce yaptığı paylaşımda, pasaportunun fotoğrafını göstererek, "Başardım" dedi.

https://twitter.com/rahaf84427714/status/1083842495241318401

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, genç kadından "çok cesur" şeklinde söz etti, ancak uzun yolculuğu nedeniyle yorgun olduğunu ve şimdilik bir açıklama yapmayacağını söyledi.

"Başından çok fazla şey geçmiş olan çok cesur genç bir kadın. Şimdi yeni evine doğru yola çıkıyor" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin talebi üzerine Suudi kadının sığınma başvurusunu kabul ettiklerini duyurmuş ve 'Kanada'nın insan hakları ve kadın haklarına önem veren bir ülke olduğunu' söylemişti.

'6 ay odaya kapatıldım'

El-Kanun, daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada, ailesinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söylemişti.

"Kendi ülkemde okuyamıyorum ve çalışamıyorum. Bu yüzden özgür olmak, istediğim şekilde okumak ve çalışmak istiyorum" demişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada ise, ailesinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, saçını kestiği için kendisini 6 ay bir odaya kapattığını söylemişti.

BBC'ye konuşan ailenin bir sözcüsü yorum yapmak istemediklerini belirtti ve tek önemsediklerinin genç kadının güvenliği olduğunu kaydetti.

Kanada'nın daha önce tutuklanan insan hakları savunucularını serbest bırakması için Suudi Arabistan'a yaptığı çağrı Riyad yönetimini öfkelendirmişti.

Riyad, Kanada büyükelçisini ülkeden göndermiş ve tüm yeni ticari ilişkilerini askıya almıştı.