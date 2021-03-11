Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı
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Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı

11.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:58

Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı Gaziantep'te borcunu ödeyemediği için bunalıma giren Fırat T. tüm ailesini rehin alarak küçük çocuğunu pencereden aşağıya atmaya çalıştı.

Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te borcunu ödeyemediği için bunalıma giren Fırat T. tüm ailesini rehin alarak küçük çocuğunu pencereden aşağıya atmaya çalıştı. PÖH timlerinin operasyonuyla çocuk babanın elinden kurtarılırken baba Fırat T. gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde yaşayan ve borcunu ödeyemediği için bunalıma giren Fırat T. isimli şahıs sabah saatlerinde intihara kalkıştı. Ailesinin çabaları üzerine intihar etmekten vazgeçen T., öğlenden sonra ailesini rehin alarak küçük çocuğunu pencereden atmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri babanın çocuğunu bırakabileceği zemine branda açarak önlem alırken polis ekipleri ise apartmanı güvenlik çemberine aldı. İkazlara ve vazgeçirme çabalarına rağmen vazgeçmeyen baba için olay yerine gelen Polis Özel Harekat timleri eve operasyon düzenledi. İçeriye giren ekiplerin ikna ettiği baba gözaltına alındı.

Operasyonla babasının elinden kurtarılan küçük çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken baba T. gözaltına alındı. Diğer aile fertleri ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı
Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı
Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı
Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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