Ailenin Yeni Üyesi Reşat türkçe biliyor mu? Reshad Strik kimdir, nereli, müslüman mı?

Ekranların sevilen programlarından olan Ailenin Yeni Üyesi, sunucusu Reshad Strik ile gündem konusu oluyor. Dünyanın en ücra köşelerinde sağlıksız ve tehlikeli işlerde çalışan insanların hayatlarını konu alan Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat türkçe biliyor mu? Reshad Strik kimdir, nereli?

Sunucu Reshad Strik, yaptığı belgesellerle beğenileri toplayan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Reshad Strik bazen yüzlerce kişiyle birlikte Hindistan trenlerinin çatısında yolculuk ederek, bazen bir fabrikada sadece iki dolar karşılığında gün boyu tuğla taşıyarak, bazen de Çin'de sırtında ağır yüklerle sonu gelmez merdivenleri adımlayarak zorlu yaşamların kahramanları arasına katılıyor. Reshad Strik'in maceraları belgesellerde tüm gerçekliğiyle izleyiciyle buluşuyor. TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik'in kim olduğu ve kariyeri internette merak ediliyor. Peki, Reshad Strik kimdir? İşte Reshad Strik'in biyografisi…

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Boşnak kökenli olan Reshad Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Avustralya'da "Blue Heelers" ve "Headland"da rol alan Strik, daha sonra ABD'ye gitti. Amerika'da, ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikan askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.

Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı. 2010 yılında Bosna Hersek'e giden oyuncu, iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. Aynı zamanda burada bir evlilik de yapan Reshad Strik 2013 yılında Türkiye'ye geldi. Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı. Reshad Strik, eşi ve iki çocuğuyla İstanbul'da yaşıyor. Ailenin Yeni Üyesi programında sunuculuk yapıyor.

AİLENİN YENİ ÜYESİ REŞAT TÜRKÇE BİLİYOR MU?

Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı. Reshad Strik, eşi ve iki çocuğuyla İstanbul'da yaşıyor.