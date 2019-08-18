18.08.2019 16:53

Ailenin 3 ferdi şaşılıktan küçük bir operasyonla kurtuldu

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran aile, gözlerinde olan şaşılık probleminden küçük bir operasyonla kurtuldu.

Göz Hastalıkları Uzmanları Kürşat Ramazan Zor ve Gamze Yıldırım Biçer, hastaneye başvuran baba ve iki kızının gözündeki şaşılıkların geçebileceğini söyledi. Hemen operasyona başlayan doktorlar baba İbrahim ve kızları Aysel ile Esma hemen ameliyata aldı. Yapılan küçük bir operasyonla aile fertlerinde bulunan şaşılık sorunu giderildi.

Başarılı bir ameliyat olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Kürşat Ramazan Zor, "Şaşılık gözlerin paralelliğini kaybetmesidir. Yani aynı hizada gözlerin olmaması. Gözlerin senkronizasyonunun bozulmasıdır. Toplumumuzun yüzde 4'ünde görülmektedir. Sadece doğuşta değil daha sonradan da şaşılık görülebiliyor. Şaşılık 60-70 yaşlarında da ortaya çıkabiliyor. Tek taraflı görme kaybı yaşanıyor. Genetik yapı söz konusu da olabiliyor. Ailede babada şaşılık vardı, Aysel ve Esma isimli kızlarımızda şaşılık vardı. Başlangıcımız komik oldu. Anne önce babayı ameliyat yaptırıp bizi denemek istedi. Babayı ameliyat ettik ve daha sonra kızları da ameliyat ettik" diye konuştu.

Baba İbrahim Çamur, "Gözümde uzun zamandır şaşılık vardı. Eşimle beraber doktorumuza başvurduk. Doktorumuz da bu sorunun çözülebileceğini söyledi. İki kızımda da aynı şaşılık problemi olduğunu söyledim. İlk önce ben ameliyat oldum daha sonra kızlarımda ameliyat oldu. Çok şükür sorun çözüldü, kızlarımda çok mutlu oldu. Doktorumuza teşekkür ediyorum" dedi.

Ailenin küçük kızı Esma, "Okulda dalga geçiyorlardı. Hastaneye geldik. Ameliyat dedi doktor. Bizde kabul ettik, şimdi çok iyiyim, doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA