Ailelere kurbanlık hayvan sürprizi
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Ailelere kurbanlık hayvan sürprizi

Ailelere kurbanlık hayvan sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, birkaç dernek ve hayırsever vatandaşların desteğiyle maddi durumu iyi olmayan yetim ve dul onlarca aileye kurbanlık hayvan verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, birkaç dernek ve hayırsever vatandaşların desteğiyle maddi durumu iyi olmayan yetim ve dul onlarca aileye kurbanlık hayvan verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kurban Bayramında da maddi durumu iyi olmayan onlarca ailenin yüzünü güldürdü. Yıl içinde binlerce aileye ulaşıp, yardım elini uzatan Başkan Kuş, Kurban Bayramında birkaç dernek ve bazı hayırseverlerin desteğiyle maddi durumu kurbanlık kesmeye elverişli olmayan ailelere kurbanlık hayvan verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi'nin de eşlik ettiği ev ziyaretlerinde ailelere gıda yardımı ve çocuklara hediyeler de veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ailelerin ve çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Kurbanlık kesmemiş ailelere hayırseverlerin vermiş oldukları destek aracılığı ile kurbanlık hayvan getirdiklerini söyleyen Başkan Kuş, "Rabbim bu mübarek günlerde yardıma muhtaçlara el uzatan herkesten razı olsun. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramında da bu mutluluğa ortak olmayı rabbim bizlere nasip eder" diye konuştu.

Çalışmalara katkı sunan dernek başkanlarından Mehmet Doğan," Eyyübiye Belediyesi öncülüğünde kurbanlık kesmemiş ailelere kurbanlık hayvan getirdik. Rabbim sizlerin önümüzdeki yıl kurbanlık hayvan kesmenizi nasip eylesin Bu ikinci yılımız olacak. İki yıldır bu hayrımızı belediyemiz ile devam ettiriyoruz. Allah başkanımızın da hayrını kabul etsin " Şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Ailelere kurbanlık hayvan sürprizi
Ailelere kurbanlık hayvan sürprizi
Ailelere kurbanlık hayvan sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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