Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ABD'de

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların kalkınma sürecine katılımının hem ailelerin hem de ulusların ekonomileri için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında düzenlenen "Kırsalda Kadınların Güçlendirilmesi, Türkiye Perspektifi" adlı yan etkinlikte konuştu.

Türkiye'nin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Kadınlar ve Kızların Güçlendirilmesindeki Zorluklar ve Fırsatlar" olarak belirlenen bu yılki toplantıların temasına özel önem verdiğini belirten Kaya, "Kadınların kalkınma sürecine katılımı hem ailelerin hem de ulusların ekonomileri için büyük önem taşıyor." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma için gerekli dönüşümün başarılmasında kırsal alandaki kadınlar ve kızların bu süreçte aktif rol almasını sağlamanın temel politikalardan biri olduğuna dikkati çeken Kaya, sosyoekonomik faktörlerin kırsal alanlardaki etkilerinin daha fazla olduğunu anlattı. Kaya, kadınların sınırlı sayıda ücretli iş fırsatları, hane geliri konusunda söz sahibi olamama ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Kırsal alanlardaki kadınların karşılaştığı sorunların çözümü için Türkiye'de stratejiler geliştirildiğini ve politikalar oluşturulduğunu aktaran Kaya, özellikle mevsimlik kadın tarım işçilerinin çalışma ortamını iyileştirmek ve ilgili kurumların verimli çalışmasını sağlamaya yönelik önlemler içeren ve yürürlükte olan yasal düzenlemeler bulunduğunu dile getirdi.

Kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesine ilişkin strateji ve politikalar

Türkiye'de "kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesine ilişkin strateji ve politikalar" hakkında da bilgi veren Kaya, yoksulluk, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, tarımsal üretim, girişimcilik, örgütlenme, istihdam, doğal kaynakların kullanımı ve korunması gibi konularda hedefler belirlendiğini ve eylem planları hazırlandığını belirtti.

Bakan Kaya, kırsal kesimdeki kadınların ve gençlerin iş gücü piyasasında karşılaştığı dezavantajları azaltmayı da hedeflediklerini kaydetti. Kaya, kadın yatırımcıları kırsal alanlara özendirdiklerini ve kurdukları tarımsal işletmelerle ekonomide aktif rol almalarını sağladıklarını vurguladı.

Kırsal kesimde yaşayan kadınların karşılaştığı sosyal güvenlik sorunlarına çözüm getirecek yasal düzenlemeler de yapıldığını söyleyen Kaya, yaklaşık 9 bin kadın çiftçiye tarım, cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitimler verildiği bilgisini paylaştı.

Kadınlara yoksullukla mücadele kapsamında mikro kredi uygulamaları getirildiğini belirten Kaya, şimdiye kadar 162 binden fazla yoksul ve düşük gelirli kadına ulaşılarak 180 bin dolar kredi kullandırıldığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, tüm bu çabaların yanı sıra kadınların güçlendirilmesi, fırsat eşitliği ve eşit haklar için eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına ve medyaya katılım başlıkları altında 2018-2023 dönemini kapsayan bir eylem planı hazırladıklarını sözlerine ekledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise komisyonun çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kadınların karşılaştığı sorunların sadece kanuni düzenlemeler yapılarak ve cezayı artırarak tamamen çözümlenemediğine dikkati çeken Katırcıoğlu, komisyonun farkındalık çalışmaları da yaptığını ve BM ile yürütülecek projeler olduğunu anlattı.