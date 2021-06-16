Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Taşa not bırakan çocuk" açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Taşa not bırakan çocuk" açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'Taşa not bırakan çocuk' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir taşın üzerine, "Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" notunu bırakan çocuğun bulunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir taşın üzerine, "Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" notunu bırakan çocuğun bulunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Taşa not bırakan çocuk bulundu, başlığı ile medyada çıkan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır. Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır. Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk. Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Taşa not bırakan çocuk" açıklaması - Haberler
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