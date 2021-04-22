Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımları gündeme gelince Twitter hesabını kapattı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürülmüştü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık getirilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu kararın ardından Bakan Yanık'ın önceki yıllarda attığı tweetler sosyal medyada gündem oldu. Yanık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabını kapattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı
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Servet Uzun
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