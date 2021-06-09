Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Özer: Günde en az 6 randevu gerekiyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından biontech aşısı aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından biontech aşısı

aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Bizim günlük randevu sayımız en az 6 olmalı ki bu aşıyı yapalım. Erken olduğu için 6'yı doldurmayan randevularla karşı karşıyayız. Bir iki günlük süreç içerisinde aşılamanın başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından aile sağlığı merkezlerinde randevular başladı.

"BİR İKİ GÜNLÜK SÜREÇ İÇERİSİNDE AŞILAMANIN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Randevu alınabiliyor ama işleyişe aslında çok geçmedi. Bundan sonra geçeceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz bu altılı dozlu flakonlarda. Bunu açtığımız zaman hepsini kullanmamız gerekiyor. Yani bizim günlük randevu sayımız en az 6 olmalı ki bu aşıyı yapalım. Erken olduğu için 6'yı doldurmayan randevularla karşı karşıyayız. Şu gün için şu gün için başladı diyemeyiz. Bir iki günlük süreç içerisinde aşılamanın başlayacağını düşünüyoruz biz aile sağlığı merkezlerinde" dedi.

"HASTANELERİN BU YÜKÜ KALDIRAMAYACAĞI ÇOK BELLİ"Vatandaşların aile hekimliğine de güveneceklerini belirten Dr. Gürsel Özer, "Çocukluk çağı aşılarını biz yapıyoruz. Yani insanlar çocuklarını bize emanet ediyorlarsa kendileri de zaten bizi tercih edeceklerdir. O anlamda sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Oldukça yüksek oranda yapıyoruz biz. Bunu da çok sık söylüyoruz. Avrupa birincisiyiz. Onların kayıtlı kişisel aile hekimleri bizim yarımız kadar hatta yarımızdan daha az. Buna rağmen biz onlardan daha çok aşı yapıyoruz. Ama altyapımız bizim oldukça iyi Türkiye'de. Bazı ekstra önlemler de almamız lazım. Şimdi benim yakınımdaki bir devlet hastanesinde geçen hafta sonu 2 bin tane aşı yapılmış. Biz aşı yaparken bu sayı 200'lerdeymiş. Şimdi hastanelerin bu yükü kaldıramayacağı çok belli. Ulusal bir aşı kampanyası varsa siz eldeki tüm sağlık kuruluşlarını buna yönlendirmelisiniz. Hatta bazı aciliyeti olmayan işlemleri geriye ötelemelisiniz. Aşıyı ön plana çıkarmalısınız. Bu anlamda her yerde aşı yapılmalı. Aşı zayi olmasın diye 6 randevu ya da 6'nın katları isteniyor. Bu şekilde bizim yeterince etkin sayıda aşı yapacağımızı düşünmüyorum. Evet, bu bir adım. Şu aşamada yapılması gereken bu. Ancak bazı sıkıntılar doğacak gibi. Diyelim bir randevu aldınız buradan. Bugün 6'yı bulamadı. Geri gönderilmek aşı yapılma isteğini azaltır" şeklinde konuştu.

"HIZLICA AŞI MERKEZLERİ KURALIM"

Hazır binası bulunan merkezlerin aşı merkezine dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Özer, "Peki, biz ne öneriyoruz? Aslında örnekler var. Aşılamada çok iyi olan ülkeler şunu yaptılar. Aşılama merkezleri kurdular. Bizim de bununla ilgili olanaklarımız mevcut. Spor salonları var, kapalı ve boş. Okullarımız kapalı. Haftada 2 gün veriyorlar. Hala müsait ve yakında kapanacak. Biz bu tür elimizde hazır binası bulunan merkezleri aşılama merkezi haline çevirmeliyiz. Orada yaş grubunu bileceğiz, belli bir plan dahilinde randevu aranmaksızın ama belirli bir sayıya uyarak herkesin aşılarını yapmalıyız ki toplumun yüzde 70'ini bir an önce aşılayalım. Biz burada aile sağlığı merkezlerinde aşıya başlayalım ama hızlıca aşı merkezleri kuralım. Bu aşı merkezlerinde de şöyle yapalım, toplum sağlığı merkezlerinde meslektaşlarımız var. Doktorlarımız var, hemşireler var. Artık aile sağlığı merkezlerinde olan bizler, gönüllü olarak oraya gidelim aşıyı yapalım bir an önce. Çünkü başka çaremiz yok. Tek kurtuluşumuz aşı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı