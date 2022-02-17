AİLE HEKİMLERİNDEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerin düzenlenmesini talep eden hekimler, istekleri yerine getirilmediği takdirde 14 Mart'ta da 3 günlük iş bırakacaklarını açıkladı.

"ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

"HALKIMIZA ŞİFA DAĞITMAK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK GÖREVDİR"

"ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Hekimler, açıklamaların ardından halay çekti.