Aile hekimim kim? Aile hekimi nasıl öğrenilir?
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Aile hekimim kim? Aile hekimi nasıl öğrenilir?

21.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:44
Aile hekimim kim? Aile hekimi nasıl öğrenilir?

Günümüz Türkiye'sinde bir çok işlem dijital ortamda kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunlardan biri de Aile Hekim sorgulama işlemidir. Ancak henüz aile hekimini bilmeyenler aile hekimim kim? Aile hekimi nasıl öğrenilir? merak ediyor.

Aile Hekimi uygulaması 2010 yılında uygulanmaya başladı ve sağlık ocağında yer alan aile hekim sorgulama işlemi de daha kolay geldi. Vatandaşlar aile hekimim kim? Aile hekimi nasıl öğrenilir? sorularının yanıtını derledik.

AİLE HEKİMİM KİM?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan ve sağlık hizmetlerinin ilk kademesinde yer alan aile sağlığı merkezinde yer alan aile hekimleri, her mahalleye atanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nden kontrol edilen aile hekimi ardından Aile hekimim kim? sorusunu soran vatandaşlar için aile hekimi sorgulama işlemi https://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/adresi üzerinden yapılmaktadır. E- devlet şifresine sahip olan tüm vatandaşların bu adresi üzerinden yönlendirmesiyle rahatlıkla aile hekimim kim? sorusuna yanıt bulabilirler.

AİLE HEKİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

aile hekimi sorgulama işlemi, e devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numara ve e- devlet şifrelerini girerek sayfayı açacaklardır. Ardından sorgulama butonuna 'aile hekim bilgisi sorgulama' yazılarak aile hekimi nasıl öğrenilir?' sorusuna yanıt bulabilirler. Açılan sayfa içerisinde aile hekiminin kim olduğu, hekim bilgileri ve aile hekimi adresi yer almaktadır.

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