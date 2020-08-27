Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Gül ve Düşün" çocuk kitabıyla ilgili açıklama
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Gül ve Düşün" çocuk kitabıyla ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar için kaleme alınan ve yüz kızartıcı ifadeler içeren "Gül ve Düşün" kitabının, Bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelemeye alındığını, kitabın içeriğinin çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından
27.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar için kaleme alınan ve yüz kızartıcı ifadeler içeren "Gül ve Düşün" kitabının, Bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelemeye alındığını, kitabın içeriğinin çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinin değerlendirildiğini ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde kararın ivedi bir şekilde alındığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın organlarında "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan kabul edilemez ifadeler ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26.08.2020 tarihi itibariyle Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çocukların yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapının korunmasının öncelikleri olduğu kaydedilen açıklamada, Bakanlık olarak çocukların ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadeleye devam edileceği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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