Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR'un hibesiyle iş yeri açan engelliyi örnek gösterdi
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR'un hibesiyle iş yeri açan engelliyi örnek gösterdi

26.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:20
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR'un hibesiyle iş yeri açan engelliyi örnek gösterdi

Nevşehir'deki konuşma ve işitme engelli Hüseyin Şahin, İŞKUR'dan aldığı hibeyle başladığı halı yıkama işiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Nevşehir'deki konuşma ve işitme engelli Hüseyin Şahin, İŞKUR'dan aldığı hibeyle başladığı halı yıkama işiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarından mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine kadar birçok farklı alanda desteklendiği belirtildi.

Açıklamada Nevşehir'de İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Desteği"ne başvuran, konuşma ve işitme engelli Şahin örnek gösterildi.

Açıklamaya göre Şahin, aldığı destekle halı yıkama iş yeri açarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

Hüseyin Şahin'in babası Mehmet Şahin, "Aklımıza İŞKUR geldi. Müracaat ettikten sonra desteğimizi alarak iş yerini kurduk. Burada çoğunlukla halı yıkıyoruz. Zaman kalırsa da araba yıkıyoruz. Şu anda kendisi çalıştırıyor ve biz de hem maddi hem de manevi destekte bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Engelli kardeşlerimiz İŞKUR'a müracaat etsinler"

Mehmet Şahin, evli ve 3 çocuğu olan Hüseyin Şahin'e zaman zaman 19 yaşındaki oğlunun da yardımcı olduğunu aktardı.

İş yerlerini açmada İŞKUR'un öncü olduğunu belirten baba Şahin, "Oğlum Hüseyin gibi engelli kardeşlerimiz İŞKUR'a müracaat etsinler. Alacakları destekle kendi işlerini kurup rahatça çalışabilirler. Ayrıca yaptıkları işlerin de erbabı olurlar. Çünkü hayaller engelsizdir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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