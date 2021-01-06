Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında film özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan, Gülse Birsel'in Aile Arasında filmi gişede olduğu kadar televizyonda da çok sevildi ve büyük ilgi gördü. Bu akşam Show TV ekranlarına gelecek olan Aile Arasında filmi hakkında Aile Arasında konusu, Aile Arasında özeti ve Aile Arasında oyuncuları gibi konular merak edildi. İşte Aile Arasında filminin detayları…

1 Aralık 2017'de sinemada yayınlanan ve komedi türünde en filmlerden biri olmayı başaran Aile Arasında oyuncuları ve konusu ile sinemadan sonra televizyon ekranlarında da büyük ilgi görüyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği Aile Arasında filmi bu akşam Show TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Peki, Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir? İşte Aile Arasında film özeti...

AİLE ARASINDA FİLM KONUSU NEDİR?

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

AİLE ARASINDA FİLM ÖZETİ

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikâh, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLERDİR?