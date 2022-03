AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Öğrenci Kulüp Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Konuk Evi'nde Sağlık, Kültür ve Spor Daire (SKS) Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk KAYA, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL, SKS Daire Başkanı Mehmet Fatih KARAOĞLAN, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven KARAKAYA ile kulüp başkanları katıldı.

Etkinlikte konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, "Büyük bir aile olan üniversitemizin birer ferdi olarak hepimiz, bu güzide aile için neler yapılabileceğimizin çabası içerisindeyiz. Sizlerin gönüllülük esasıyla üniversitemize bir şeyler kazandırmak için çabalaması bizleri memnun etmektedir. Bizler de hocalarınız olarak çalışmalarınıza ve projelerinize her zaman destek vermekteyiz. Şuna inanıyorum ki hazırlanan hiçbir iyi proje, desteksiz kalmayacaktır. Ve ben bir büyüğünüz olarak her zaman yanınızda olduğumu ve bütün çalışma arkadaşlarımın sizlere katkı sunmaya çabaladığını bilmenizi istiyorum. Bizlerin yanı sıra İbrahim Çeçen (IC) Vakfı da destekleriyle her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Bültenler / Güncel