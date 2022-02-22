AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Eleşkirt Belediye Başkanı YAKUT'u Misafir Etti

ELEŞKİRT, AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk KAYA ve Fen Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yakup KARATAŞ'ın editörlüğünü yaptığı "Geçmişten Günümüze Eleşkirt" kitabını Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan YAKUT'a takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerin temel görevinin bilimsel araştırma yapma, sonuçlarını toplumla paylaşma, kişisel gelişimi sağlama, insanların entelektüel yaşamlarına katkıda bulunma ve iş yaşamının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan kaynağını yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. KARABULUT, "Üniversiteler, bu misyonlarının yanı sıra özellikle sosyoekonomik açıdan gelişmesini sürdüren bölgelerin kalkınmasına süreklilik arz eden bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Ülke ve yerel ekonomi için önemli bir tetikleyici özelliği özelliğe sahip Üniversiteler, şehrin sosyal, kültürel, siyasal, bilimsel ve doğal çevresiyle devamlı etkileşim içerisindedir. Üniversitemizde kurulduğu günden bu yana Ağrı'nın sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısına katkı sunan birçok çalışma yapılmıştır. Daha önce yapılan bilimsel çalışmalar gibi doğal ve beşeri coğrafya özellikleri ile arşiv kaynaklarına dayalı tarihi dokunun analizini içeren "Geçmişten Günümüze Eleşkirt" kitabının Eleşkirt'in gelişimine katkıda bulunmasını temenni ediyor, başta editörler Prof. Dr. Faruk KAYA ve Prof. Dr. Yakup KARATAŞ olmak üzere eserde katkısı bulunan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğudan Yükselen Işık parolasıyla yola çıkan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki bu çalışmayla ilçenin geçmişinden günümüze tarih ve coğrafyasına ışık tutulduğunu ifade eden Eleşkirt Belediye Başkanı YAKUT, ilçeyi tarihi, coğrafi, iktisadi vb. yönleriyle ele alan ve bu alanda yapılan ilk çalışma olan eseri Eleşkirt'e kazandıran Prof. Dr. KARABULUT ve kitabın editör ve yazarlarına teşekkür ettiğini söyledi.

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