AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Bursa Milletvekilleri Mesten ve Aydın'ı misafir etti - Haberler
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Bursa Milletvekilleri Mesten ve Aydın'ı misafir etti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Bursa Milletvekilleri Mesten ve Aydın'ı misafir etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın, Cihannüma Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü ve Cihannüma Bölge Koordinatörü Hasan Kökrek, KOSGEB İl Müdürü ve Cihannüma Ağrı...

BURSA (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın, Cihannüma Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü ve Cihannüma Bölge Koordinatörü Hasan Kökrek, KOSGEB İl Müdürü ve Cihannüma Ağrı Şube Başkanı Abdulmelik Taşkın ile beraberindekileri misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın ile beraberindekiler, genç bir eğitim yuvası olan üniversitenin kısa zamanda gösterdiği akademik gelişim ve fiziki yapılaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, 'Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile gerçekleştirilen atılımlarla AİÇÜ'nün ülkemiz ve dünyadaki eğitim kurumları arasındaki yerini üst sıralara taşıdıklarını, bilim dünyasına yaptıkları katkının artarak devam edeceğini söyledi.

Ziyarette, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - AĞRI

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Bursa Milletvekilleri Mesten ve Aydın'ı misafir etti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Bursa Milletvekilleri Mesten ve Aydın'ı misafir etti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Bursa Milletvekilleri Mesten ve Aydın'ı misafir etti

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