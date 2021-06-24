AHU PAKDEMİRLİ, KONUK ÜLKE TARIM BAKANLARININ EŞLERİ İLE OLGULAŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan tarım bakanlarının eşleriyle İzmir Alsancak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan tarım bakanlarının eşleriyle İzmir Alsancak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitüde bulunan sergi alanlarını inceleyen bakan eşleri, yöresel kıyafetlerden oluşan defileye de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoxha'nın eşi Mimoza Hoxha, Azerbaycan Tarım Bakanı İnan Kerimov'un eşi Aysel Kerimov ile katıldıkları tarım fuarı açılışının ardından İzmir Alsancak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Pakdemirli, Hoxha, Kerimov ve beraberindeki heyet, burada Ege'nin yöresel zenginliklerle hazırlanan kıyafetlerden oluşan defileye katıldı. Bakan eşleri, defilenin ardından enstitüdeki atölyeleri de ziyaret edip, ebru, çini ve çarpana workshop uygulamalarını izledi. Bakan eşlerinden Ahu Pakdemirli, ebru sanatı yapmayı da denedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı